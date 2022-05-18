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Посадка огурцов. Что класть в лунку и последующая подкормка

Посадка огурцов. Что класть в лунку и последующая подкормка

На дворе середина мая и многие дачники начали свои посевные работы. У нас в Калининградской области погода переменчивая, то холодно, то жарко, то дожди льют не прекращаясь, но ниже +10 температура не опускается.

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