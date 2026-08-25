Путин разрешил временное управление активами при нарушениях безопасности

Президент Владимир Путин подписал указ №604, который позволяет вводить временное управление в отношении имущества компаний и других хозяйствующих субъектов, если они не обеспечивают безопасность объектов критической инфраструктуры.
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