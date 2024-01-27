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Из-за холодов ли? Энергопотребление в России выросло почти на 5%

Из-за холодов ли? Энергопотребление в России выросло почти на 5%

В России с начала года увеличивается энергопотребление. Об этом заявил на полях выставки-форума «Россия» Федор Опадчий — глава «Системного оператора» Единой энергетической системы во время Дня энергетики на полях выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

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