Химик Дорохов: освежители воздуха могут ухудшить симптомы астмы

Частое использование аэрозольных освежителей воздуха в помещении представляет опасность для здоровья и окружающей среды, об этом предупреждает доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, передает «Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии