В Ижевске рассмотрели три проекта преобразования бывшего кинотеатра «Аврора»

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска прошло заседание Инвестиционного совета, где рассмотрели предложения по преобразованию бывшего кинотеатра «Аврора» и территории вокруг него в городке Металлургов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии