Армения обсуждает вступление в ЕС: перспективы и вызовы для ЕАЭС

В Армении принят закон о начале интеграции в ЕС, который пока не влияет на её членство в ЕАЭС. Российские власти, включая вице-премьера Алексея Оверчука, следят за развитием событий и оценивают влияние на экономические отношения с Ереваном.
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