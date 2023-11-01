Стало известно, сколько SHAMAN получает за один концерт

Концертный директор Сергей Лавров раскрыл размер гонораров самого популярного певца в РоссииС начала специальной военной операции огромную популярность в России обрёл Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии