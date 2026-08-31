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МОСИНФОРМ

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Серия краеведческих лекций пройдет в Музее Москвы

Серия краеведческих лекций пройдет в Музее Москвы

Музей Москвы, подведомственный столичному Департаменту культуры, запускает лекционный цикл «Музей Москвы.

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