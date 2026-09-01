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Царьград

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Звёзды проводили детей в школу: Дима Маликов, Кети Топурия, Цыганов, Собчак, Бородина, Зара – кто и как отметил праздник

Звёзды проводили детей в школу: Дима Маликов, Кети Топурия, Цыганов, Собчак, Бородина, Зара – кто и как отметил праздник

Российские артисты, телеведущие и блогеры делились сегодня в соцсетях кадрами с праздничных линеек в честь 1 сентября.

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