Военэксперт Дандыкин назвал главное преимущество России в Арктике

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что после выхода обновленной стратегии США по Арктике Россия может столкнуться с серьезными провокациями со стороны Запада в этом районе мира.
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