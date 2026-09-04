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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каштанов об «Автомобилисте» при Кудашове: «Сильно больших изменений в игре нет, схема понятна. Требования чуть другие, атмосфера в коллективе классная»

Форвард « Автомобилиста » Артем Каштанов высказался об изменениях в команде при новом тренере Алексее Кудашове .

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