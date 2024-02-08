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Восточный Новый год в Бурятии и Забайкальском крае: традиции буддийского нового года

Восточный Новый год в Бурятии и Забайкальском крае: традиции буддийского нового года

Восточный Новый год в Бурятии и Забайкальском крае: традиции буддийского нового года Елена ГалицкаяВ 2024 году жители Бурятии и Забайкальского края встречают особенный Сагаалган, буддийский новый год, который выпадает на выходной день.

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