Подростки в Питкяранте превратили место игр детей в ночное пристанище

«Осторожно, недетская площадка», — предупреждают горожане в соцсетях Жители Питкяранты опубликовали в соцсетях видео, снабдив его небольшим текстом, в котором описали ситуацию: «Детская площадка на улице Рудакова даже в позднее вечернее время не пустеет.
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