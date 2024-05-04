Подростки в Питкяранте превратили место игр детей в ночное пристанище

«Осторожно, недетская площадка», — предупреждают горожане в соцсетях Жители Питкяранты опубликовали в соцсетях видео, снабдив его небольшим текстом, в котором описали ситуацию: «Детская площадка на улице Рудакова даже в позднее вечернее время не пустеет.