EV

Evgeni Velesik

Другой войны не бывает, война, есть война! Он сейчас в Лондоне такую поддержку получит, да ещё и лягушатники подтянутся! А штатную численность бандеровцев будут пополнять на призывных пунктах в ЕС! Думаю, что выродок из гитлерюгенд Урсула фон дер Ляйен, ему окажет такую услугу, так что ждите, скоро ТЦК, придëт в Европу!