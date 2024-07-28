Угроза закрытия WB, решение судьбы Шойгу, вранье Путину об СВО: что будет дальше

Сегодня 3,9K прочитали Разлад в семье владельцев крупнейшего российского маркетплейса Wildberries Татьяны и Владислава Бакальчук, из-за чего в СМИ обсуждалась угроза закрытия их бизнеса, дальнейшие «чистки» в Минобороны РФ, заявление военкора Александра Сладкова о командирах, которых говорят неправду главе МО РФ Андрей Белоусову и президенту Владимиру Путину о ходе СВО на Украине — эти и другие события были в центре внимания журналистов и блогеров.