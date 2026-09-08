Никакие территории уже не вернуть: почему условия мира стали жёстче для Украины

Стоило американским спецпосланникам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру покинуть Киев, как в кулуарах Верховной Рады заговорили о провале переговорного процесса: условия стали значительно жёстче для Украины по сравнению с предыдущими версиями мирного плана .