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Никакие территории уже не вернуть: почему условия мира стали жёстче для Украины

Никакие территории уже не вернуть: почему условия мира стали жёстче для Украины

Стоило американским спецпосланникам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру покинуть Киев, как в кулуарах Верховной Рады заговорили о провале переговорного процесса: условия стали значительно жёстче для Украины по сравнению с предыдущими версиями мирного плана .

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