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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джош Харт в 3-м матче с «Пэйсерс» был заменен после 12 подряд четвертей без единой передышки

В третьем матче серии с «Пэйсерс» защитник «Никс» оказался на скамейке после 12 подряд четвертей без единой замены.

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