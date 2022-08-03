Анфиса Чехова жалуется подписчикам: "Как я Устала".

Фолловеры телеведущей недоумевают, от чего же она так могла устать. Судя по странице Анфисы в соц. Сети, "Вымотаться" она могла только от отдыха, ведь перед Бали она летала на сейшельские острова, а в декабре года была в Египте и Абу - даби.