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Регионы России

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Лукашенко подтвердил отсутствие планов Беларуси на нападение на другие страны

Лукашенко подтвердил отсутствие планов Беларуси на нападение на другие страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита на военный полигон в Брестской области дал оценку внешней политике Минска.

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