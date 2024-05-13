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Краснов заявил, что США саботируют договор с Россией о правовой помощи

Краснов заявил, что США саботируют договор с Россией о правовой помощи

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе США саботируют договор с Россией о правовой помощи, хотя официально российско-американское сотрудничество не прерывалось, заявил в беседе с РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов.

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Комментарии
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Константин Самарин
Не понятно, зачем вообще надо было заключать такой договор со сьранами-уголовницами.
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