Краснов заявил, что США саботируют договор с Россией о правовой помощи

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе США саботируют договор с Россией о правовой помощи, хотя официально российско-американское сотрудничество не прерывалось, заявил в беседе с РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов.
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