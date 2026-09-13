Цыган-дебошир, завидев Русскую общину, решил тут же извиниться на камеру

История о том, как безнаказанность и наплевательское отношение к соседям лечатся одной короткой, но предельно доходчивой беседой.
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