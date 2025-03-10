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Царьград

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Путин предлагает поддержку бизнес-инициатив ветеранов СВО через соцконтракт

Путин предлагает поддержку бизнес-инициатив ветеранов СВО через соцконтракт

Президент России Владимир Путин инициировал отдельное направление в программе социального контракта. Оно будет сосредоточено на поддержке предпринимательских инициатив участников Специальной военной операции на Украине, укрепляя их экономические возможности.

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