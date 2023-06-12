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Овчинский: выпуск алюминиевой лабораторной мебели запустят в Москве в ближайшее время

Овчинский: выпуск алюминиевой лабораторной мебели запустят в Москве в ближайшее время

Московский производитель «Медицинофф» готовится запустить выпуск алюминиевой лабораторной мебели. О расширении линейки продукции компании рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

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