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Рейтинг ATP. Берреттини обошел Рублева, у Федерера худшая позиция с 2001-го, у Тима – с 2015-го

По итогам Australian Open полуфиналист Маттео Берреттини обошел Андрея Рублева. Роджер Федерер опустился на 30-ю строчку – это его худшая позиция с января 2001-го.

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