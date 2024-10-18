Денежные накопления под угрозой: обесценятся как в 90-е из-за финансового кризиса в октябре – вспомним все Ольга БезродняяС рублем происходят странные и тревожные вещи, вызывая у россиян серьезную озабоченность.
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