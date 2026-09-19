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Немецкий генерал Бройер стал новым главой Военного комитета НАТО

Немецкий генерал Бройер стал новым главой Военного комитета НАТО

REUTERS/Heiko Becker Генеральный инспектор бундесвера генерал-майор Карстен Бройер стал новым председателем Военного комитета НАТО.

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