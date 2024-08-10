Перспективная система защиты подвижной группировки РВСН бессмысленна, неэффективна и опасна 8 августа в издании «Армейский сборник» № 8 за 2024 год была опубликована статья «Нейтрализуя быстрый глобальный удар», в рамках которой рассматривается «Перспективная система защиты подвижной группировки РВСН в условиях воздействия средств воздушно-космического нападения противника в обычном оснащении».
Перспективная система защиты подвижной группировки РВСН бессмысленна, неэффективна и опасна
Комментарии
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Николай Герасименко
Автор, вы сейчас с кем разговаривали!? У подавляющего большинства кухонных экспертов и читателей, возлежащих на удобных диванах, мозг включил защиту и вошёл в режим рекавери. Надеюсь этот научно-технический трактат вы направили в ГШ МО РФ 🇷🇺 для изучения и руководства к действию.
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16 час.
Юрий Ильинов
Мои первые группы появились тут в 2008-м. Конечно, "Тайная доктрина" самая таинственная среди них. Доволен, что до сих пор такой остаётся. Непонятная для большинства, ждёт своего исследователя.
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14 час.
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