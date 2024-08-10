Тайная доктрина
БлогПравилаЭзотерикаИльиновПолитикаВелБочаровНелли
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тайная доктрина

2 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Мои первые группы появились тут в 2008-м. Конечно, "Тайная доктрина" самая таинственная среди них. Доволен, что до си...Перспективная сис...
  • Николай Герасименко
    Автор, вы сейчас с кем разговаривали!? У подавляющего большинства кухонных экспертов и читателей, возлежащих на удобн...Перспективная сис...
  • Владимир Акулов
    Как  в  свое  время  изобретение  пулемета  изменило  тактику  и  стратегию  войн...Так  и  дроны  всё  на  войне  по...Не подверженные в...

Перспективная система защиты подвижной группировки РВСН бессмысленна, неэффективна и опасна

Перспективная система защиты подвижной группировки РВСН бессмысленна, неэффективна и опасна

Перспективная система защиты подвижной группировки РВСН бессмысленна, неэффективна и опасна 8 августа в издании «Армейский сборник» № 8 за 2024 год была опубликована статья «Нейтрализуя быстрый глобальный удар», в рамках которой рассматривается «Перспективная система защиты подвижной группировки РВСН в условиях воздействия средств воздушно-космического нападения противника в обычном оснащении».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
Автор, вы сейчас с кем разговаривали!? У подавляющего большинства кухонных экспертов и читателей, возлежащих на удобных диванах, мозг включил защиту и вошёл в режим рекавери. Надеюсь этот научно-технический трактат вы направили в ГШ МО РФ 🇷🇺 для изучения и руководства к действию.
Ответить
16 час.
Юрий Ильинов
Мои первые группы появились тут в 2008-м. Конечно, &quot;Тайная доктрина&quot; самая таинственная среди них. Доволен, что до сих пор такой остаётся. Непонятная для большинства, ждёт своего исследователя.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх