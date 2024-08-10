Перспективная система защиты подвижной группировки РВСН бессмысленна, неэффективна и опасна

Николай Герасименко

Автор, вы сейчас с кем разговаривали!? У подавляющего большинства кухонных экспертов и читателей, возлежащих на удобных диванах, мозг включил защиту и вошёл в режим рекавери. Надеюсь этот научно-технический трактат вы направили в ГШ МО РФ 🇷🇺 для изучения и руководства к действию.