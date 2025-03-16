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Mash: футбольные фанаты устроили массовую драку в подмосковных Химках

Mash: футбольные фанаты устроили массовую драку в подмосковных Химках

Футбольные болельщики устроили массовую потасовку перед матчем «Динамо-2» и ФК «Калуга». Как сообщает Mash, драка возле учебно-тренировочной базы «Новогорск-Динамо» случилась между болельщиками «Динамо-2» и ФК «Калуга».

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