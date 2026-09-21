Оказалось, что мозг человека — это два отдельных органа

На первом этапе исследователи из США изучали самые ранние этапы развития эмбриона. Эксперименты на моделях мышей показали, что клетки, из которых впоследствии формируются передний и средний мозг, и клетки будущего заднего мозга относятся к двум разным популяциям.
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