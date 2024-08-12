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test mazurok

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✈️ Аксёнов поздравил личный состав и ветеранов ВВС РФ с профессиональным

✈️ Аксёнов поздравил личный состав и ветеранов ВВС РФ с профессиональным праздником Глава РК Сергей Аксёнов отмечает, что у отечественной авиации богатая история, а имена наших летчиков знает весь мир.

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