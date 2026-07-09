«Очень плохо выглядит для своего возраста»: почему Мария Голубкина не колет «гадость» и не стесняется седины

Марию Голубкину снова обсуждают — и снова не за роли. В 52 года актриса Театра Российской армии появляется на публике с сединой, без макияжа и в простой одежде, а хейтеры выносят вердикт: «Очень плохо выглядит для своего возраста».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии