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«Очень плохо выглядит для своего возраста»: почему Мария Голубкина не колет «гадость» и не стесняется седины

«Очень плохо выглядит для своего возраста»: почему Мария Голубкина не колет «гадость» и не стесняется седины

Марию Голубкину снова обсуждают — и снова не за роли. В 52 года актриса Театра Российской армии появляется на публике с сединой, без макияжа и в простой одежде, а хейтеры выносят вердикт: «Очень плохо выглядит для своего возраста».

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