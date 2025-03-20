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Ловушки восприятия. Психолог Слободчиков: как избежать шаблонов в голове

Ловушки восприятия. Психолог Слободчиков: как избежать шаблонов в голове

Что такое выборочное восприятие? Когда оно нам мешает принять верное решение и как уменьшить его влияние, чтобы не быть во власти предубеждений? А когда оно, наоборот, помогает? Врачи называют нейропластичность мозга одним из самых удивительных его свойств.

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