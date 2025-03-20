Ловушки восприятия. Психолог Слободчиков: как избежать шаблонов в голове

Что такое выборочное восприятие? Когда оно нам мешает принять верное решение и как уменьшить его влияние, чтобы не быть во власти предубеждений? А когда оно, наоборот, помогает? Врачи называют нейропластичность мозга одним из самых удивительных его свойств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии