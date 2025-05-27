Два сильных землетрясения ударили по острову Хоккайдо в течение суток

На японском острове Хоккайдо за последние сутки произошло два землетрясения с магнитудами 5,1 и 4,4. Оба сейсмических события были зафиксированы вблизи Сахалинской области, но не вызвали ощутимых последствий для её жителей.
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