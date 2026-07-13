Депутат Гаврилов объяснил, что для строительства бани на участке разрешение не требуется

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил в беседе с RT, что для возведения бани на своем участке не требуется получать разрешение.
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