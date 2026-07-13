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Депутат Гаврилов объяснил, что для строительства бани на участке разрешение не требуется

Депутат Гаврилов объяснил, что для строительства бани на участке разрешение не требуется

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил в беседе с RT, что для возведения бани на своем участке не требуется получать разрешение.

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