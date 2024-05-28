СВО нужна внутри России

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ИЗРАЭЛЬХЭНДС

в США нет министерства культуры Подписаться В США нет министерств культуры, спорта, промышленности, торговли. Но это все есть. Почему? 1 августа 2021 982 прочитали Да потому что прописано в Конституции США, люди свободны, и в том числе свободны создавать неправительственные организации на любой вкус. Хотите - организуйте храм и сами будьте в нем пастором (если только община не переизберет). Хотите - стрелковый клуб, чтобы по выходным ездить за город, упражняться в стрельбе из Люгера, М-16 и АК-47, представлять себя бравыми коммандос или же, вот характерно, народной милицией. Можно просто тихо играть в крокет. Большой компанией. Регистрация - в уведомительном порядке, а в общем то, можно даже и без нее. Нету там "пакета Яровой", запрещающего все это, нету! Что касается именно культуры. Какого то единого государственного фонда, щедрой рукой разбазаривающего денежки налогоплательщиков красивым достойным людям на очередной "Левиафан" опять же нет. Там. "Левиафан", самый патриотичный фильм по мнению Министерства Культуры. Это наш народ Но зато есть около 26 тысяч различных частных фондов. Вы просто приходите туда, говорите реальному владельцу денег, что хотите потратить их на какой то памятник, клуб, раздачу продуктов неимущим, храм, парк - и вам их дают. Скорее всего. Без кипы всяких документов и пресловутого шевеления губами "А вы от кого пришли?". Деньги могут дать просто так, без отдачи, ради морального удовлетворения, а могут и, желательно с возвратом. И прибылью. Но, если этой самой прибыли не будет, гоняться за вами вряд ли станут. Америка основана должниками, и к такому явлению как "не чмогла я" здесь относятся вполне снисходительно. Как правило. Однако на учет возьмут. Это же не Россия, где Никита Михалков раз за разом с треском проваливает свои шедевры в прокате (Сибирский Цирюльник, Утомленные Солнцем, Цитадель), а ему все наливают и наливают. Народ плохой, фильмы хорошие!