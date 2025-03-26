Хуситы ударили по военным кораблям США в Красном море и целям в Израиле

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» ударили по военным кораблям США в Красном море. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.
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