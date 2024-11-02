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Царьград

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"Искандеры" уничтожили расположение Нацполиции и штаб ТЦК в Харькове

"Искандеры" уничтожили расположение Нацполиции и штаб ТЦК в Харькове

ВКС России нанесли удар по военным объектам Украины на территории Харькова.Вечером 1 ноября ВКС России нанесли ракетные удары с применением ОТРК «Искандер» по расположению Нацполиции Украины в Харькове.

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