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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мераб Двалишвили: «Я респектовал Умару, мы были в хороших отношениях»

«Мне не нужно ненавидеть Умара. Но были моменты неуважения от него. Он называл меня фейковым чемпионом, а я не фейковый чемпион! Он использовал какое-то выражение, сказав, что это грузинская фраза, но это не грузинская фраза! Он упоминал мою страну!  Каждый раз, когда я видел его, я респектовал ему, мы были в хороших отношениях.

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