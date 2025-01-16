Мераб Двалишвили: «Я респектовал Умару, мы были в хороших отношениях»

«Мне не нужно ненавидеть Умара. Но были моменты неуважения от него. Он называл меня фейковым чемпионом, а я не фейковый чемпион! Он использовал какое-то выражение, сказав, что это грузинская фраза, но это не грузинская фраза! Он упоминал мою страну! Каждый раз, когда я видел его, я респектовал ему, мы были в хороших отношениях.