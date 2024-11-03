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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников дал совет «Авангарду»: «Вызывайте легенд омского хоккея – Курьянова, Рябыкина, Свитова, Сушинского. Они не временщики, подскажут, что пора менять курс»

На данный момент клуб идет на 10-м месте в таблице Востока. – Что Омску посоветуете? – Там совсем новый руководитель (Евгений Кожевников – прим.

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