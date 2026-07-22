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Царьград

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Т-Банк предупредил о рисках аренды банковских карт за границей

Т-Банк предупредил о рисках аренды банковских карт за границей

Сергей Хромов из Т-Банка предупреждает о рисках аренды карт за границей, сравнивая это с использованием чужой зубной щетки.

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