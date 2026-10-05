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Аргументы и Факты

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Юрист Зиновьев рассказал, что делать при конфликтах с соседями

Юрист Зиновьев рассказал, что делать при конфликтах с соседями

Юрист Константин Зиновьев рассказал KP.RU, что при большинстве конфликтов с соседями нарушения нужно фиксировать на фото или видео, а затем обращаться в полицию, управляющую компанию или другие профильные службы.

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