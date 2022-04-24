Далот о «МЮ» вне топ-4: «Сложно принять. Я буду верить, пока это еще возможно математически»

Диогу Далот верит, что у «Манчестер Юнайтед» есть шансы на попадание в топ-4. Сейчас команда занимает 6-е место в таблице АПЛ, на 6 очков отставая от «Арсенала» и на 4 – от «Тоттенхэма», которые провели на матч меньше.

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