Далот о «МЮ» вне топ-4: «Сложно принять. Я буду верить, пока это еще возможно математически»

Диогу Далот верит, что у «Манчестер Юнайтед» есть шансы на попадание в топ-4. Сейчас команда занимает 6-е место в таблице АПЛ, на 6 очков отставая от «Арсенала» и на 4 – от «Тоттенхэма», которые провели на матч меньше.