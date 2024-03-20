СМИ: новый фильм про Моряка Попая запущен в производство Попай, культовый мо...

СМИ: новый фильм про Моряка Попая запущен в производствоПопай, культовый моряк, известный тем, что он любит шпинат, возвращается на большой экран с новым фильмом, находящимся в разработке, согласно новому сообщению Variety.
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