Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей

Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году своей резолюцией 66/127 объявила об учреждении Всемирного дня о распространении информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей (World Elder Abuse Awareness Day).

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