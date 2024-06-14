Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей

Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году своей резолюцией 66/127 объявила об учреждении Всемирного дня о распространении информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей (World Elder Abuse Awareness Day).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии