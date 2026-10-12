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Царьград

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Брестская область собрала 109 тыс. т картофеля при урожайности 320 ц/га

Брестская область собрала 109 тыс. т картофеля при урожайности 320 ц/га

В Брестской области убрано 80% отведённых под картофель площадей, собрано 109 тыс. т при средней урожайности 320 ц/га, что на 18 ц/га выше прошлогоднего показателя.

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