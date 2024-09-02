Путин предупредил школьников о вреде недосыпа

Президент провёл урок «Разговор о важном» в школе Кызыла.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 Кызыла и рассказал школьникам о вреде короткого сна.
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