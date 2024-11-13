Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова объявила о своем решении выйти из президентской гонки в Белоруссии.
Ольга Чемоданова выходит из президентской гонки в Белоруссии
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Вот читаю о Лукашенко и прихожу к убеждению, что белорусский метод "самодержавия" намного ценнее и справедливее американского метода смены лидера. Что мы видим в США и что видим в РБ? Верно, каждый видит то, что хочет. Но , если хорошо подумать, то происходящее в США это же ужас. Кстати, кто хочет пол свой изменить, или опедераситься , то может свободно выехать из РБ, этой "тюрьмы" белорусского народа в демократичные до обалдения США. Ну , разве не так? Взвейтесь и взвойте здесь сторонники дурочки, по вильнюсам и варшавам шастающей белорусской кухонной претендентки на пост президента.
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