Ольга Чемоданова выходит из президентской гонки в Белоруссии

АС

Анатолий Страшко

Вот читаю о Лукашенко и прихожу к убеждению, что белорусский метод "самодержавия" намного ценнее и справедливее американского метода смены лидера. Что мы видим в США и что видим в РБ? Верно, каждый видит то, что хочет. Но , если хорошо подумать, то происходящее в США это же ужас. Кстати, кто хочет пол свой изменить, или опедераситься , то может свободно выехать из РБ, этой "тюрьмы" белорусского народа в демократичные до обалдения США. Ну , разве не так? Взвейтесь и взвойте здесь сторонники дурочки, по вильнюсам и варшавам шастающей белорусской кухонной претендентки на пост президента.