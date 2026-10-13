❗️ В Севастополе задержали директора юридической фирмы, обманувшего клиентов на 640 тысяч рублей 44-летний ранее судимый местный житель, руководитель «Севастопольского Центра Права», брал деньги за юридические услуги, но обязательства не выполнял.