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Добрый Мир

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Дональд Трамп сделал оргвыводы

Дональд Трамп сделал оргвыводы

3602 прочтения Вчера Новая администрация начала массовые чистки госаппарата В первую же неделю на президентском посту Дональд Трамп приступил к масштабным чисткам в госслужбе.

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