Дайджест за неделю 11-16 ноября 2024

Александр Роджерс Темой недели, безусловно, стали кадровые назначения Трампа. Истеричный визг стоит такой, что слышно по обе стороны Атлантики – начиная с лидеров республиканской партии и голливудских актёров и заканчивая российскими иноагентами и экстремистами.
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