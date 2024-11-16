Дайджест за неделю 11-16 ноября 2024

Александр Роджерс Темой недели, безусловно, стали кадровые назначения Трампа. Истеричный визг стоит такой, что слышно по обе стороны Атлантики – начиная с лидеров республиканской партии и голливудских актёров и заканчивая российскими иноагентами и экстремистами.